物理療法機器の伊藤超短波?＝本社・埼玉県川口市、倉橋司社長＝はこのほどBリーグ、B1のサンロッカーズ渋谷とオフィシャルサプライヤー契約を締結した。チームに未導入だった超短波の治療器に加え、持ち運びが可能な治療器などを提供。それにより急なアクシデントにもコート際での適切な対応が可能となり、選手のパフォーマンス向上やケガの予防、体調管理をサポートする。同社の超短波治療器は体内組織の深部加温により、疼