アイメイクブランドラブ・ライナーから、束感まつげが簡単につくれる新作マスカラが登場。ピンセットいらずで“上品に盛れる”仕上がりを叶える「ポンポンカールマスカラ」は、2月末より先行発売、3月中旬より順次一般発売がスタートします。トレンドの束感をもっと手軽に楽しみたい方に注目の一本です♡ 失敗しない束感設計 「ラブ・ライナーポンポンカールマスカラ」は、束感まつげに特