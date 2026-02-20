ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日の19日、フィギュアスケート女子で日本は坂本花織（25＝シスメックス）が銀、中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。スポニチ本紙評論家の岡崎真氏がラスト五輪となった坂本の滑りを分析した。もちろん銀メダルでも十分立派だが、坂本の表情からはやはり金メダルを逃した悔しさが伝わってきた。1度目の3回転フリップの時から跳び上がりと回転のかけ始めのタイミングが微