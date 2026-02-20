神奈川県警の交通取り締まり不正問題で、違反取り消しに伴う点数是正の対象者は38都道府県の2700人超に上る。反則金の還付や免許取り消しの撤回、区分変更の対応も求められる。県警は290人態勢で半年をめどに対応完了を目指すが、他の都道府県警察や保険関係機関との連携など、複雑な作業に追われる恐れがありそうだ。県警によると、手続きのうち「一般運転者」から「優良運転者」といった免許区分が見直されるケースが約千件