20日、新潟市の亀田駅付近の踏切内で発生した電車と歩行者との事故の続報です。警察と消防によりますと、事故があったのは新潟市江南区亀田中島のJR亀田駅付近の踏切内です。20日午前10時半ごろ、JRから「電車に人がひかれたようだ」と消防に通報がありました。電車にはねられたのは近くに住む95歳の男性で、その場で死亡が確認されました。電車の乗員・乗客38人にけがはありませんでした。男性は杖や手押し車などは使用せずに歩い