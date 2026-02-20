商務部（省）の盛秋平副部長は11日に行われた国務院新聞弁公室の記者会見で、「2025年の中国の消費には、『商品消費は規模が拡大してレベルアップし、サービス消費は質が向上して国民に恩恵を及ぼし、消費シーンは日増しに多様化した』という際立った特徴がみられた」と述べた。次の6組のデータから、こうした中国の消費の新たな傾向を読み取ることができる。（提供/人民網日本語版・編集/KS）