ホンダ新「ゴールドウイング」発表！「エンジンの存在感」アップ！ホンダは2026年2月20日、同社の二輪ラインナップにおけるフラッグシップに位置する大型プレミアムツアラー「Gold Wing Tour（ゴールドウイング ツアー）」に改良を加えた新モデルを発表しました。同年3月20日より販売を開始する予定です。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「新ゴールドウイング」です！（33枚）ゴールドウイングの歴史は古く、初代モデル