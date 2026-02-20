人気アニメ「僕のヒーローアカデミア」のグッズを扱う期間限定ストアが山陽小野田市のおのだサンパークにオープンしました。開店と同時におよそ60人のファンが訪れ、会場は、にぎわいを見せました。僕のヒーローアカデミアは主人公の少年がヒーローを目指して成長していく物語で、国内外で人気を集めています。この販売イベント・ヒーロープラザは県内初開催です。会