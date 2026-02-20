20日未明、下関市川棚で寺が全焼する火事があり焼け跡から5人の遺体が見つかりました。一体何があったのか、昨夜から振り返ります。こちらは近所の人が撮影した午前3時ごろの映像…炎が立ち上り、火の粉も舞っています。「まだ避難されていない方はただちに避難を開始してください」下関消防局によりますと20日午前2時20分頃女性の声で「助けて」と119番通報が、またその後「川棚漁港から火と煙が見える」と通報があったということ