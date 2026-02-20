20日午前、新潟市江南区の踏切で高齢男性がJRの列車にはねられ死亡する事故がありました。はねられたのは95歳の男性と判明しました。 事故があったのは、新潟市江南区のJR信越本線・亀田駅近くの踏切です。警察とJR東日本によりますと、20日午前10時半すぎ、JRの職員から「電車で人とぶつかった」と110番通報がありました。 新津駅方面に向かっていたJR信越本線の列車と95歳の男性が線路内で衝突し、現場で死亡が確認されま