6月に予定されている大竹市長選挙に大竹市議の中野友博氏が立候補を表明しました。立候補の表明は3人目です。中野氏は大竹市出身の39歳です。3年前から市議を務めてきた経験を生かしたいとしています。■中野氏「私が目指すのは日本一対話のできるまち大竹市です。これまでの活動量と、この街の未来に対しての情熱は誰にも負けません」最も早く立候補を表明した同じ大竹市議の日域究氏は3度目の挑戦となります。■日域氏「大竹市の