官民一体となったまちづくりで賑わいを取り戻した長門市湯本温泉について、再建の軌跡をまとめた本が完成したのを記念し、東京ではきのう（19日）、トークイベントが開かれました。東京・新宿で開かれたトークイベントには、「温泉リノベーション」の著者である長門湯本温泉まちのエリアマネージャーを務める木村隼斗さんと湯本温泉を取材し続けてきた旅ジャーナリストののかたあきこさん、そ