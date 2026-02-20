拾った同僚の財布を自分のものに。兵庫県警の２４歳の巡査を停職処分です。停職３か月の処分を受けたのは、兵庫県警本部の警備部門に所属する２４歳の男性巡査です。巡査は去年７月、警察施設の敷地内で現金約９万円の入った同僚警察官の財布を拾い、返却せずにそのまま横領したということです。巡査は、財布にあった現金は飲食や車検費用などに全て使い、財布は「海に捨てた」と説明しているということで、県警は２月２０