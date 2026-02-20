神戸市のスタジアムでテロ対策の訓練が行われました。ノエビアスタジアム神戸で行われたテロ対策訓練は、何者かがバックスタンドで化学剤を散布したという想定で行われました。訓練では、消防が倒れている負傷者を救出し、警察の特殊部隊が化学剤を除染します。するとスタジアムのトイレに隠れていた犯人を発見。約３万人を収容できるノエビアスタジアム神戸は国際試合も行われることから、定期的にテロ対策の訓練に取り組