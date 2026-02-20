２月２１日（土）の近畿地方は、全域で穏やかな晴れ。３月後半並みの暖かさとなり、３連休初日はポカポカ陽気のお出かけ日和になりそうです。近畿地方は南から高気圧に覆われるでしょう。全域で安定した晴天となり、天気の崩れは全くなさそうです。日ざしが強く感じられ、「光の春」を実感できるでしょう。朝の最低気温は０〜５℃くらいの予想ですが、豊岡はマイナス３℃まで下がるなど氷点下の所もあるでしょう。日中の最高