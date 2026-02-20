20日、高市早苗総理が国会で施政方針演説を行った。【映像】「数少ないヤジ」が飛んだ瞬間（実際の様子）去年10月、少数与党だったときの所信表明演説では野党から激しいヤジが飛び物議を醸したが、与党が圧倒的多数となった今国会での施政方針演説では野党からのヤジはほぼ無くなった。そんな中、議場に響いた数少ないヤジが、高市総理が“戦略的な財政出動”に言及した場面。「マーケットからの信認を損なう野放図な財政政