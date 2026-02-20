高市総理大臣は特別国会で施政方針演説を行い、「成長のスイッチを押して、押して、押して、押して、押しまくってまいります」と述べ政策実行への意欲を強調しました。【映像】高市総理の演説の様子高市総理は演説の冒頭で衆議院選挙の結果について「『重要な政策転換を何としてもやり抜いていけ。』国民の皆様から力強く背中を押していただけた」と述べ、自民党の政権公約と日本維新の会との連立政権合意の内容を実現する考え