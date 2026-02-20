国会で20日、高市首相の「施政方針演説」が行われました。演説を受けて、野党各党の反応です。中道改革連合・小川代表「熱意というか志というものは、 党派を超えて受け止めたつもりです。（中道は）生活を支えて、支えて支えて支えてというところが、高市政権との最も対比が鮮明な部分だなという印象を受けています」国民民主党・玉木代表「関心が一番高い物価高騰対策についての具体策が非常に乏しかったかなと。（代表質問では