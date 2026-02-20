広島・新井貴浩監督（４９）が２０日、期待の若手に個別指導を行った。沖縄キャンプ全体練習最後の打撃中だった。２年目・佐々木に約１０分間、身ぶり手ぶりを交えアドバイス。選手を見守ることが多かった今春では異例といえる直接指導に「練習の一環で『こういうやり方もあるよ』と伝えた」と明かした。右の大砲候補に助言したのは、軸足（右足）の使い方だった。練習からフルスイングでサク越えを連発しているが、佐々木は「