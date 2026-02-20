2026年2月19日の情報番組「プライムニュース」（BSフジ）は、発足した第二次高市政権の安全保障政策についてとりあげたが、出演の専門家によれば、中国・王毅外相の牽制発言はまったく効果はないという。「習近平主席のアタマの中は 90％台湾統一」高市首相の台湾有事をめぐる発言で日中関係は冷え込んだままだが、キヤノングローバル戦略研究所上席研究員の峯村健司さんは「習近平（国家主席）さんのアタマの90％は台湾統一にある