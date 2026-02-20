ドル円１５５．３５近辺、ユーロドル１．１７６５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は155.35近辺、ユーロドルは1.1765近辺での推移。ドル円は上下動激しくなっており、ロンドン序盤に155円台割れまで下落したあと、すぐに買いが入り高値を155.64付近に更新した。足元では、買いも一服し155.30台で推移している。円相場関連の新規材料は見当たらず、市場では本日NYカットの155.00の大規模期限（11.2億ドル