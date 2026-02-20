秋田朝日放送 酒気帯び運転で事故を起こし、道路交通法違反などの罪に問われている元仙北市職員の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。検察側は男に懲役１年６カ月を求刑しました。 起訴状などによりますと、元仙北市の職員で現在は無職の小松翔被告（３５）は去年２月、秋田市の山王十字路近くで酒気帯び運転をし車２台に衝突しました。この事故で、車を運転していた人や同乗していた３人が全治２週間程度のけ