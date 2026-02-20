スマート温室の様子。（１月２２日撮影、三亜＝新華社記者／陳子薇）【新華社三亜2月20日】中国海南省三亜市にひときわ目を引く温室が並ぶ。ガラスと鉄骨構造を主体とした温室は従来の温室とは異なり、室内の光や熱を自動で調整し、「思考する温室」に近い。温室の敷地面積は約150平方メートルで、傾斜の付いた屋根に整然と設置された太陽光パネルが、温室の「エネルギーの心臓部」となっている。日常的な稼働に必要な電力は、