ボートレース江戸川のG1「開設70周年記念江戸川大賞」は20日、3日目が終了した。西村拓也（39＝大阪）は初戦こそ大外が響き5着だったが2走目から3、1、3着と息を吹き返し井上一輝、松山将吾と並ぶ得点率6.00の16位で予選最終日を迎える。「7対3で伸び寄りに調整して、スリットからはまずまず。中堅よりは少し上」強力に出ることはないがどの足も平均点はつく。「昨年の11、12月は引くエンジンも悪かったけど選手生活の