ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子フリーで演技する、銀メダルを獲得した坂本花織（左）と銅メダルの中井亜美＝19日、イタリア・ミラノ（共同）21日（日本時間22日）のフィギュアスケートエキシビションに出演する女子選手が発表され、坂本と中井が入った。リュウ、グレン、ペトロシャンらも滑る。（共同）