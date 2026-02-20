ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子フリーの演技を終え、中野園子コーチ（左）に迎えられる坂本花織＝19日、イタリア・ミラノ（共同）フィギュアスケート女子で金メダルにわずかに届かなかった坂本花織（25）は、中野園子コーチ（73）を思って悔し涙を流した。現役最後の五輪。21年間の競技人生を共に歩んできた恩師は「よく戦った」と強く抱き締めてくれた。「距離を置かせてほしい」。2024年9月、坂本は中野