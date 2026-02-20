スルメイカの漁獲枠と漁獲量の推移水産庁の審議会は20日、スルメイカの2026年漁期（4月〜27年3月）の漁獲枠を6万8400トンと正式に決めた。25年の太平洋側の漁獲増を踏まえ、前年の当初枠から約3.6倍に増やした。長期的には漁獲の低迷が続いており、専門家は乱獲による資源悪化を懸念する。小型漁船によるイカ釣り漁には前年当初の5倍超の1万5千トンを配分する。25年は枠を早期に消化し採捕停止となった。枠を超えて漁獲した230