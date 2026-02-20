ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子スロープスタイルで金メダルを獲得した深田茉莉（１９）＝ヤマゼン＝が２０日、同銅メダルで女子ビッグエア金メダルの村瀬心椛（２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝とともに、ミラノ市内で記者会見を開いた。深田は「スロープスタイルでメダルを取れたことはすごくうれしいです。ビッグエアでは悔しい思いをした。スロープスタイルではあきらめずにやってきたことを絶対に出し切ると思って