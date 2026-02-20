俳優木村拓哉（53）、STARTOENTERTAINMENTのジュニア内グループKEYTOLIT猪狩蒼弥（23）らが20日、都内で映画「教場Requiem」（中江功監督）初日舞台あいさつに登壇し、観客450人と敬礼ポーズで一体となった。警察学校の実態をリアルに描いた人作シリーズのの最終章。前編「Reunion」はNetflixでの配信で、後編の「Requiem」は劇場公開される。猪狩蒼弥（23）ら生徒役の俳優陣は、撮影開始前に数カ月間にわたり、警察学校の