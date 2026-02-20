2029年に行われる第2回クラブワールドカップでは、出場クラブ数が「32」から「48」に拡大されるという案が検討されている。イギリス『ガーディアン』によると、これまで反対姿勢を見せていた欧州サッカー連盟(UEFA)が賛成に転じているといい、大会規模拡大への機運がこれから一気に進むことになりそうだ。ガーディアンによると、欧州からの出場枠は「12」から「16」に拡大される見込みだという。これは同じく「32」から「48」