インフルエンザの定点当たりの報告数で鹿児島は全国で3番目に多くなっています。今週は、県内の小中学校3校で休校、34校で学年・学級閉鎖の措置がとられました。厚生労働省によりますと、2月15日までの1週間に全国の医療機関から報告されたインフルエンザの感染者数は15万7713人でした。このうち鹿児島は3541人で前の週より724人減りました。1医療機関当たりの報告数は62.12人で大分、埼玉に次いで全国で3番目に多くなってい