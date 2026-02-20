2025年の荒茶の生産量で鹿児島が全国1位になり、2年連続の日本一となりました。農林水産省によりますと、2025年の荒茶の生産量は鹿児島が3万トン、静岡が2万4100トンで、鹿児島が2年連続で日本一となりました。鹿児島が初めて日本一になった2024年の生産量は鹿児島が2万7000トン、静岡が2万5800トンでした。鹿児島の生産量が増えた一方で、静岡は減っていて、全国トップの産地としての地位を確固たるものにしました。県