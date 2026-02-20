ボートレース江戸川のG1「開設70周年記念江戸川大賞」は20日、3日目が終了した。田村隆信（47＝徳島）は3日目2Rを2コース差しで1着。シリーズ2勝目を挙げ、得点率7.50の5位に浮上した。「自分は伸び特化とかはできないので足は気にしていない。でも、直したいと思っていた起こしと乗り心地は直っていますね」正味の舟足では上がいても現状を見つめ、レースがしやすい状態に仕上がった。「江戸川は残念な成績の時が多い