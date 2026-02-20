ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは全日程終了ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは19日（日本時間20日）の女子シングルをもって全日程を終了した。計6個のメダルを獲得した日本勢を捉えた、数々の名写真を振り返る。まず最初は団体戦だ。最終種目の男子フリーで、佐藤駿（エームサービス・明大）は自己ベストの194.86点をマーク。この瞬間をとらえた意外なアングルの写真が、わずか1時間で“万バズ”を記