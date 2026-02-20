金沢大学は20日、アカデミック・ハラスメントいわゆる「アカハラ」などがあったとして、 50代の男性教授を出勤停止1か月の懲戒処分としました。1か月出勤停止の懲戒処分を受けたのは、人間社会研究域に所属する50代の男性教授です。大学によりますと、この男性教授が指導する学生に対し、人格を傷つける暴言が頻繁にあった他、経年劣化で壊れた実験器具を弁償するよう要求したということです。また、別の部局に所属する大学職員に