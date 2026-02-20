04 Limited Sazabysが、地元・愛知にて主催する野外フェス＜YON FES 2026＞を2026年6月20日、21日の2日間にわたって開催することを発表した。会場は例年通り、愛知県で最大級の大型公園のモリコロパーク（愛・地球博記念公園）。同会場にて2016年より開催され、2026年で10周年となる。出演者は04 Limited Sazabysの呼びかけにより、今後続々と発表される予定とのことだ。本日よりチケット先行がスタートしている。詳細は