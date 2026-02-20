◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート女子フリー（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）中立選手のＡＩＮとして出場したロシア出身で、ショートプログラム（ＳＰ）５位から出たペトロシャンはフリーは５位、総合６位だった。同じロシア出身でＡＩＮで出場した男子のグメンニクも６位で終わり“フィギュア大国”は旧ソ連時代の１９６０年スコーバレー大会以来６６年ぶりに表彰台に立つことができなかった。１