今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。A子さんは共働きで、家事育児を旦那さんと分担していました。しかし、義母から「息子に頼らなくても何とかなるんじゃないの？」と言われ、モヤモヤ。そこで、義母の前で旦那さんをべた褒めしてみることに──。 わが家の家事育児は分担制 共働きのわが家は、家事育児を分担しています。分担の内容は夫と話し合いで決め、週や日によって臨機応変に対応しています。