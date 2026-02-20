メ～テレ（名古屋テレビ） 経団連の筒井義信会長が名古屋市内で会見し、中部電力の浜岡原発での不正問題について「遺憾」との認識を示しました。 経団連の筒井会長は会見で、中部電力が浜岡原発の再稼働審査でデータを不正に操作していた問題について「安全性は大原則・大前提」と指摘しました。 「国民の信頼を揺るがしかねない事象。遺憾であると認識している」(経団連 筒井義信会長) そのうえで、原因究明