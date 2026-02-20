福岡県嘉麻市で物置小屋に放火したとして、46歳の男が再逮捕されました。 非現住建造物等放火の疑いで再逮捕されたのは、福岡県嘉麻市の無職、中島秋彦容疑者（46）です。警察によりますと、中島容疑者は1月23日午前1時ごろ、嘉麻市飯田で広場の物置小屋に放火し、全焼させた疑いです。この火事によるケガ人はいませんでした。付近の防犯カメラなどの捜査から、中島容疑者の関与が浮上したということです。警察の取り調べに対し