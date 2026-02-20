◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート男子1500m(大会14日目/現地19日)18位となった野々村太陽選手が競技後インタビューで今大会を総括しました。男子1000m13位に続きメダル獲得とはならず初の五輪を終えた野々村選手。「悔しいというより、やり切った気持ち」と振り返ります。しかし「自分はオリンピックを目標にやってきたが、結果を残している選手との差が結果に表れたと感じている」と結果を受け止めまし