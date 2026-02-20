■船体が真っ二つ…13人が海に20日午後、三重県鳥羽市の沖合で貨物船と遊漁船が衝突し、2人が心肺停止、8人がケガをしています。沖合に浮かぶ、真っ二つに割れた船。そのまわりに救命胴衣や浮き輪があり、およそ30分で垂直に傾いてしまいました。船首部分は、逆さまにひっくり返っています。20日午後1時前、鳥羽海上保安部に「船と衝突した」と通報がありました。三重県鳥羽市沖で、貨物船が釣り客を乗せた遊漁船と衝突する事故が