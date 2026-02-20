昨年3月をもって芸能活動から引退していた元つばきファクトリーの浅倉樹々（25）が今年4月から芸能活動を再開させることが20日、分かった。所属していた芸能事務所「ジェイピィールーム」が公式サイトで発表。「本人より、もう一度大好きな音楽を通じて活動をしたいとの相談があり、協議をした結果、本人の意思を尊重し芸能活動再開という結論に至りました」と報告した。浅倉も「歌う事、表現をする事が大好きなのは変わらず、