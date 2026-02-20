ポケットモンスター30周年を記念して、ポケモン情報局の公式Xにて漫画「デンリュウと私の30年」第1話が公開された。ポケモンと一緒に大人になった、30年間の物語になっている。【画像】ちょっと怖い？公開されたポケモン新作漫画「デンリュウと私の30年」第1話は主人公のジュリとデンリュウ（メリープ）の出会いが描かれている。第2話は21日午前8時に公開予定。突然のポケモン新作漫画公開にネット上では「初手ホラー漫画か