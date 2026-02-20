内閣府が１６日に発表した２０２５年１０〜１２月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整値）速報値を受け、読売新聞は主要な民間調査機関１０社に２６年１〜３月期のＧＤＰ成長率予測をアンケート形式で調査した。物価変動の影響を除いた実質の平均値は、年率換算で前期比１・５％増となり、日本経済は今後も緩やかに成長を続ける見通しだが、日中関係悪化など下振れリスクへの懸念も多く指摘された。（中西梓）２５年１０〜１２