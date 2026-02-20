２１日に行われるフィギュアスケート・エキシビションについて国際スケート連合（ＩＳＵ）とミラノ・コルティナ大会組織委員会は２０日、女子の出演選手を発表した。日本からは銀メダルの坂本花織（シスメックス）と銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が選ばれた。