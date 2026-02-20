マリークワント コスメチックスの『MARY QUANT ESSENTIALS』シリーズから、春にぴったりな香りのハンドクリームが2026年2月17日（火）より数量限定で発売となった。■春気分を高める2種の香り毎日を彩るご褒美アイテムとして登場する限定ハンドクリーム。春の訪れを感じさせる「サクラ スウィート」と「グリーン ティー」の2種類の香り展開。上品で可愛らしい甘さが広がるサクラ スウィートは気持ちを落ち着かせる香り。爽やかで軽