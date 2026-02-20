“GK大国”として知られるドイツで長らく代表チームの正守護神として活躍していたマヌエル・ノイアー（バイエルン）は、EURO2024終了後に代表引退を表明した。ノイアーがドイツ代表デビューを飾ったのは23歳だった2009年6月。約1年後のFIFAワールドカップ南アフリカ2010では、当時の守護神候補だったロベルト・エンケ氏の死、レネ・アードラー氏の負傷が重なり、正GKとして全試合に出場しベスト4進出に貢献した。その後、シャ