人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月21日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）不調日。親友の手伝いをしてあげると、運気は改善傾向に。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）運気は鈍りがち。何をやっても不調なときは、ひと休みが◎。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）渋滞に巻き込