5月に行われる県知事選への立候補を表明した花角知事に対し、県町村会は推薦を決定しました。 花角知事は18日の記者会見で、3期目を目指し5月に行われる知事選への出馬を表明しました。県内10の町や村からなる県町村会は、20日に役員会を開き全会一致で花角知事の推薦を決定しました。 ■県町村会 品田宏夫会長 「全幅の信頼をおけるし、花角知事からも信頼をもって我々に相対してもらっているという評価の上で、3期目を目